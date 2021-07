Contaminan con las quemas de basura

Río Bravo, Tam.- Las quemas del vertedero municipal y otros botaderos no autorizados, no solo son cada vez más frecuentes, sino que ahora, no se limitan a unas cuantas horas, sino que inician al caer la noche y se prolongan hasta cerca de las 10:00 horas.

Así sucedió la noche del martes, madrugada y mañana del miércoles, cuando en el sector oriente y parte del fraccionamiento Río Bravo, cuando infractores iniciaron quemas de basura que se prolongaron por más de 12 horas.