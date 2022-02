Contaminan área natural protegida

"Los compañeros vecinos del cañón del Novillo nos hemos puesto de acuerdo para que, este sábado, vamos a realizar una jornada de limpieza aquí en el río, esta es una Asociación de Propietarios y Concesionarios del Cañón del Novillo en donde son más de cien miembros", dijo el pastor Luis Armando González Isas, socio de la organización vecinal, "la gente de Ciudad Victoria viene y está tirando la basura aquí, primero, no lo debe de hacer y segunda que están contaminando totalmente esta área que es conocida como área natural".

El cañón del Novillo forma parte del área natural protegida Altas Cumbres, la cual consta de más de treinta mil 327 hectáreas dentro de la Sierra Madre Oriental en este municipio, dentro de este lugar se encuentra el pozo la Peñita el cual aporta 185 litros por segundo a la red de agua potable de la capital del estado.

Asimismo, se hizo una solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública para que destine elementos de la Policía Estatal para la vigilancia de la zona, "y también coaccionen a la gente para que no lo hagan, los hemos visto, no los hemos enfrentado... por cuestiones de seguridad y para no meternos en problemas pero sí hacemos un llamado a la autoridad correspondiente tanto estatal como municipal; en el caso de la Presidencia Municipal que venga y nos manden camiones para que la basura que nosotros recolectemos se lo lleven".

González Isas señaló que en los ocho basureros clandestinos que han sido detectados en la zona se puede encontrar todo tipo de desechos, desde basura doméstica hasta muebles viejos y escombros, "estamos muy preocupados porque la basura cada fin de semana se está acrecentando y hay que cuidar la naturaleza... desde el mes de septiembre aproximadamente y lo están haciendo casi el fin de semana".

EL CAÑÓN DEL NOVILLO

- Se encuentra al suroeste dentro del municipio de Victoria

- Es un área natural protegida

- Dos compañías cuentan con permiso para extraer piedra serpentina

- Es uno de los principales abastecedores de agua para Victoria

- Es un lugar muy visitado para la práctica de deportes al aire libre

- Corre paralelo a la vieja carretera Victoria-Tula