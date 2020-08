Contagios en su empresa

Una decena, al menos, de empleados de Westbrook Inc., firma propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith, dieron positivo a Covid-19, reportó Page Six.

El sitio web de salud pública del condado de Los Ángeles enumeró a 10 miembros del personal de la empresa de los Smith, en su sede en Calabasas, con casos confirmados por laboratorio.

"Recibimos 10 pruebas positivas y los miembros del equipo se pusieron en cuarentena. Las 10 personas fueron reexaminadas y obtuvieron resultados negativos", indicó Westbrook Inc. en un comunicado.

"Continuaremos siguiendo todas las pautas oficiales y protocolos de seguridad".

Las celebridades fundaron la marca el año pasado, la cual se estableció como la empresa matriz de Westbrook Studios, productora de televisión y cine del protagonista del filme Proyecto Géminis.

No se sabe por ahora si los actores han sido afectados por el virus.