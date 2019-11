Contabiliza SAT más adeudos

Según el último informe de Finanzas Públicas, la cartera de créditos fiscales al cierre de septiembre suma 797 mil 924 millones de pesos, mientras que en septiembre de 2018 se ubicó en 693 mil 541 millones de pesos.



Visto por contribuyente, los adeudos correspondientes a personas físicas sin actividad empresarial muestran el mayor avance con 22 por ciento real, seguidos de las personas morales cuyo saldo aumentó 14 por ciento real.



Del total, 77 por ciento del saldo corresponde a personas morales, 15 por ciento a físicas sin actividad empresarial y el resto a aquellas con actividad empresarial.



El 60 por ciento de esta cartera se encuentra controvertida, es decir, que los contribuyentes promovieron medios de defensa, por lo cual no puedan ser objeto de acciones de cobro.

De los no controvertidos, aquellos factibles de cobro representan 27 por ciento de la cartera, mientras que el 13 por ciento ya ha sido clasificado con baja probabilidad de cobro.



El incremento de los créditos fiscales se debe al combate a la facturación falsa, la baja actividad económica y el aumento de las auditorías electrónicas, explico Guillermo Mendieta, presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).



En primer lugar con el combate a las factureras, cuando una empresa es determinada como tal, se le finca un crédito fiscal. Si no se encuentra a las emisoras de facturas falsas, también se puede determinar un crédito a las empresas que compraron las facturas, explicó.



En segundo lugar, al haber menor crecimiento económico, se han incrementado las empresas que no pueden pagar sus impuestos.