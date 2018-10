Consumen reynosenses al mes 300 toneladas de harina de maíz

´´La gente por lo menos come tortillas, los que ganan un poco mejor a lo mejor no todo el tiempo comen tortilla´´.* Jorge Alberto Negrete Martínez, de máquinas tortilladoras del Norte.

En Reynosa se consumen 300 toneladas de harina de maíz al mes, manteniéndose la adquisición de este producto, con todo y que el precio se ha ido incrementando, pero al final de cuentas es el más barato de la canasta básica.

Actualmente el kilo de tortilla se puede encontrar entre los 17 y 18 pesos, incluso hay paquetes que se venden en 14 pesos, aunque no es el kilo completo, pero es el más barato.

"La gente come de todas maneras, y más la gente del área con más escasez, siguen comiendo tortillas, aunque esté más caro, la gente que menos tiene es la que come más tortilla, con eso comen algo por lo menos", dijo Jorge Alberto Negrete Martínez, de máquinas tortilladoras del Norte.

El empresario del ramo, explica que el consumo de la tortilla no ha bajado, la demanda es la misma en la región, pero las familias tienen que mitigar el costo que se ha incrementado con el paso de los años.

Anteriormente se vendía en los 12 pesos, luego pasó a los 14 pesos el kilo, pero ahora se vende entre los 17 y 18 pesos.

"Los paquetes de 14 pesos no son kilos pero por lo menos se comen unas tortillas, por eso no deja de haber el consumo, la gente por lo menos come tortillas, los que ganan un poco mejor a lo mejor no todo el tiempo comen tortilla, compran pan y otras cosas, pero la gene que menos tiene mínimo tortillas", expresó.

El empresario, recalcó que las familias que más adquieren este producto son las de escasos recursos, sobre todo porque si no hay para comprar otra cosa, al menos adquieren un kilo o paquete de tortillas, el resto puede comprar otros artículos para llevarlos a su mesa.

"Reynosa es de las plazas privilegiadas donde se consume la tortilla, hay un gran consumo de maíz", recalcó el empresario.

SABÍAS QUE...

>El maíz aporta más del 40% de calorías y más del 30% de los nutrientes que consumen los mexicanos.

El precio

$17.00 y $18.00 se encuentra el kilo de tortilla.

$14.00 hay paquetes que se venden a menor precio, aunque no es el kilo completo, pero es el más barato.

56.7 Kg.

>consumo per cápita anual de tortilla en el país en áreas urbanas

79.5 Kg.

>por persona se consume al año en áreas rurales en México





Aportan

38.8% de proteínas

45.2% de calorías

49.1% de calcio a la dieta diaria de una persona