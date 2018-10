Consume fuego a empresa recicladora en Nuevo León

Monterrey, México.

Alrededor de las 4:00 horas llegó la primera máquina de Bomberos Nuevo León, tras el reporte de fuego en el cruce de las calles Félix Moreno y Raúl Caballero de esta colonia.



Las llamas rebasaban los dos metros de altura y se extendían a lo largo del sitio, por lo que fue necesario el apoyo de tres unidades más de Bomberos.



Una hora más tarde arribaron al sitio elementos de Protección Civil de Escobedo, quienes confirmaron que no había personas en el interior al momento del siniestro.



Cartón, madera y, en su mayoría, plástico fueron los materiales que se consumieron por las llamas.



En punto de las 7:40 horas, el incendio había sido controlado, pero los apagafuegos permanecían en el sitio para asegurar que el fuego había sido extinguido en su totalidad.



"La situación es que el plástico cuando se quema, se derrite y forma una capa y ya no deja pasar el agua, por eso hay que remover con pico para asegurar que esté apagado y no se vaya a reavivar el fuego", comentó uno de los bomberos.



Tras las llamas no se registraron personas lesionadas en el lugar.