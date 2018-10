Consulta es ´una simulación´, señala investigador del CIDE

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Al considerar que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internaciónal de México (NAIM) es "una simulación", Francisco Javier Aparicio, investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que sería "muy preocupante" que la legislatura actual asumiera pasos firmes para modificar la Constitución y cambiar el sistema electoral en cualquier sentido, ya que Andrés Manuel López Obrador ha hablado de que le interesa implementar un referendo revocatorio".

Entrevistado al término de su exposición "Consultas populares: límites y alcances", en el marco de Los Diálogos para la Democracia, reflexiones para una nueva ciudadanía, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el catedrático y doctor en economía expresó sus inquietudes sobre el próximo gobierno.

"Cualquier reforma electoral promovida por este gobierno me preocuparía mucho, sobre todo si va en el sentido de un referendo revocatorio, porque ese es el caminito que vemos en América Latina: convocas a referéndum, lo aplicas, lo ganas y piensas que el mandato del referendo revocatorio quiere decir que vale la pena buscar la reelección", señaló.

Es decir, "si no lo hubiéramos visto en América Latina, no me preocuparía, ahora eso si implica cambiar la ley y la Constitución, preferiría que esa figura no existiera en nuestra Constitución y que si se introduce la revocación de mandato constitucional, que no aplique para el Presidente en turno porque también es muy viciado modificar las reglas de un gobierno para potencialmente beneficiar o perjudicar al mandatario en turno", sostuvo.

En cambio, precisó el también politólogo, si fuera aprobado cualquier referendo revocatorio con vigencia a partir de 2024, "yo no tengo ningún problema. Entonces los políticos del futuro conocen las reglas del futuro: es muy delicado, lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia, y en Perú, modificar las reglas para beneficiar al gobierno en turno".