Cónsul: persiste criminalización. La tolerancia cero no ha terminado

Edinburg, TX.- Eduardo Bernal, Cónsul de México en McAllen, reveló que la reunificación de familias de inmigrantes todavía está en proceso y que la política de tolerancia cero no se ha frenado, por lo que se siguen criminalizando los casos de migrantes detenidos.

"Con la tolerancia cero todos los casos de migrantes detenidos se criminalizan. Los mandan al centro de procesamiento de Úrsula y luego viene esto, en 15 días tienen que reubicar a las familias, pero no termina la Tolerancia Cero, esa sigue", advirtió.

Puntualizó que antes McAllen sólo tenía el centro de Procesamiento de Úrsula, donde el migrante arrestado estaba máximo 72 horas y de ahí se distribuían a los albergues, antes si era su primera detención lo repatriaban de inmediato, si era centroamericano, igual se le deportaba.

Indicó que los Cónsules de Centroamérica y México siguen reuniéndose para exigir las listas de las familias separadas para poder reunificarlas.

"Estamos exigiendo los Cónsules de esta zona. Los que llegan aquí les damos seguimiento, pero los que agarran en otros lados y los mandan de inmediato a la Corte no tenemos conocimiento", dijo.

Puntualizó que los Consulados ahora tienen más carga de trabajo, ya que antes sólo iban cuando les avisaban que había un connacional detenido con fines de deportación o que habían detectado una casa de seguridad.

"Ahora estamos pendientes de todo lo que pasa en el Centro de Procesamiento de Úrsula para poder estar pendiente y cumplir con la responsabilidad, pero rechazamos esa política inhumana de separar familias y de criminalizar la migración cuando son los migrantes los que han hecho crecer este país", sostuvo.

Indicó que en McAllen y Valle de Texas no es tan alto el problema de familias separadas, sino que el fenómeno se observa más contra los hispanos en el norte de Estados Unidos.

Precisó que desde que Trump implementó el programa de tolerancia cero se criminalizó todo arresto detenido, pero sólo suman 2 mil 500 casos de separación de familias en todo Estados Unidos, de los cuales 21 son casos de mexicanos, pero ningún caso en McAllen.

"Aquí el Valle, McAllen, sin ser Ciudad santuario no tienen ese problema. Eso sucede al norte de Estados Unidos, la asesoría y los talleres que damos aquí deja al connacional preparado para saber qué hacer en caso de una detención no migratoria, tienen nuestros teléfonos, no hemos tenido ningún caso, aquí hay miles que van y vienen, trabajan en McAllen y viven en Reynosa o viven en McAllen y trabajan en Reynosa", apuntó.

NADA CAMBIA. Eduardo Bernal reveló que la reunificación de familias de inmigrantes todavía está en proceso.