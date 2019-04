Consuelo Duval, orgullosa de logros en 30 años de carrera artística

México.- La actriz Consuelo Duval, quien el 30 de abril próximo estrenará su serie de comedia "Julia vs Julia", resaltó que durante tres décadas de trabajo como actriz nadie le ha regalado las cosas y este proyecto es el fruto de su esfuerzo y disciplina.

"Me siento muy honrada y feliz de haberme ganado este lugar, porque son 30 años en esto y nadie me ha regalado nada, el sacrificio se ve reflejado en este programa", comentó Duval en entrevista con Notimex.

Recordó que en la década de los 80, Anabel Ferreira destacó como actriz de comedia al llevar a la pantalla chica espacios de entretenimiento como "¡Anabel!", y al concluir su temporada, a mediados de los 90, ninguna otra actriz figuró como titular en el género.

A sabiendas de que merecía una oportunidad y no se la daban, recordó cuando en 2014, luego de sobresalir en programas como "La hora pico" y "La familia P. Luche", dejó de pertenecer a la empresa Televisa para buscar oportunidades en otra.

"Armé mi dramita y muy enojada me fui. En ese tiempo aprendí y viví, era el momento preciso para irme y crecer, era el momento para todo", platicó.

Al analizar la participación que las mujeres han tenido en el mundo de la comedia, consideró que "cada vez son más atrevidas y arrabaleras, sobre todo, me gusta que tienen plataformas en redes sociales que yo no tuve a mis inicios y mismas que les abren camino, porque ellas pueden generar su propio trabajo".

Consideró que este es el año en el que más actrices de "stand up" han surgido y eso le da gusto.

"No es payasada, no sé cuántos años más me queden siendo productiva, pero sí hay un momento en mi vida en el que quisiera parar y dejarle el camino a las nuevas generaciones, a mis hijos y yo viajar tantito".

Consuelo Duval aseguró que le afecta saber cuando a alguien le va mal en su proyecto, pues ella lo ha vivido en carne propia.

"Sé que todo tu valor como actriz se lo dejas a un ´rating´ y si éste no te favorece, sientes que no vales nada en el mundo, eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a la comedia, necesitamos siempre la aprobación de los demás".

"Julia vs Julia" consta de 13 capítulos que abundan en el caso de "Julia", actriz en decadencia que no acepta que la edad le cobró factura y se le están arrugando tanto las manos como el cuello.

"Entra en crisis cuando ve que es sustituida por una chavita con un trasero divino, un cuerpo de 'Barbie' y unos pelos de escobeta. Entonces, pierde la cordura, le gana el ego y el dolor de envejecer".

A la par de esta oferta televisiva, en varios foros del país y Estados Unidos, la actriz presenta el espectáculo "En Pareja Dos", al lado de Adrián Uribe.