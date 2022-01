Consuelo Duval lejos de México

"No es fácil estar lejos de mi país y de mi gente", escribió.

Además apenas hace un par de días y a través de la cuenta de Instagram de Netas Divinas, se mostró un adelanto del programa de mañana en el que la actriz comparte que uno de sus propósitos para este nuevo año está en cambiar su forma de vida pues, considera, que se ha descuidado.

"Siento que el año que pasó me descuidé, me dejé, en todo, estaba en zona de confort, no comiendo sano, no haciendo ejercicio, que nunca lo he hecho, pero sí ya llegan los momentos de la vejez", compartió Consuelo.