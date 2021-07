Consuelo Duval apoya a Lorena de la Garza

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 .- "Yo ya ni me acuerdo (que pasó), de lo único que me acuerdo es que es una amiga como pocas, que están ahí las 24 horas y los 7 días de la semana para ti, que siempre ha tenido palabras de amor para mí, en nuestro caso quien la cagó fui yo, como siempre, ´¡yo no pedí nacer amigos!´.

No me acuerdo (porque nos peleamos) pero si me acuerdo que yo la ´cagué´...", expresó la actriz.

El año pasado Lorena de la Garza, mejor conocida como "Nacasia" por el programa de televisión "La hora pico", comentó durante una entrevista, que hubo fricción con Duval, quien interpretaba al personaje de "Nacaranda", pero a pesar de los conflictos su amistad trascendió.

"Con tanta convivencia Consuelo y yo nos amábamos y hasta la fecha, pero obviamente había roces...Consuelo y yo hicimos las paces en un programa", compartió de la Garza.

Dejando el pasado a un lado, ambas actrices siempre demuestran el amor que se tienen como hermanas y tratan de apoyarse mutuamente en todos sus proyectos, en esta ocasión la protagonista de "La Familia P.Luche", asistió a la puesta en escena de "Ghost, la sombra del amor" en el teatro San Rafael, para celebrar la trayectoria de su amiga.

"Creo que de todo el trabajo artístico y el que más respeto y venero es el del escenario y de verdad les digo, que yo sentada desde una butaca, vi que no hay uno de ustedes que no esté abrazado e iluminado por el espíritu del escenario, de verdad ¡qué trabajo tan hermoso!, con tanto, amor, me emocionaron muchísimo, los efectos me sorprendieron, que Dios bendiga su trabajo y que duren con esta temporada muchos años por favor", dijo la actriz al finalizar la obra.

El musical está basado en la película estadounidense homónima, bajo la dirección de Silvia Montesinos y Jaime Matarredona y la producción de Morris Gilbert, quien anunció que ya llevan 10 semanas desde que abrieron las funciones y, por ende, ya casi están por alcanzar las 100 representaciones.

"Gracias por acompañarnos en esta noche de teatro, tenemos una bonita tradición en esta empresa, que es el reconocer la trayectoria de nuestros actores, se ve fácil lo que hacen aquí estos muchachitos, pero el talento, la preparación, los años de trabajo, todo lo que mucha gente ignora de un artista nos gusta reconocerlo", explicó el productor de teatro.

Por su parte de la Garza, además de agradecer el reconocimiento a su trayectoria artística, pidió el apoyo a los teatros que han sido fuertemente golpeados por la pandemia, al haber permanecido mucho tiempo cerrados.

"Estoy muy agradecida de que estén todos ustedes sentados aquí, ocupando las butacas, le quiero pedir que sigan apoyando el teatro, porque es arte, magia, cultura y hoy más que nunca el teatro necesita de ustedes.

"Estoy muy agradecida de que estén abiertos nuevamente los escenarios, agradecida contigo Morris, porque te has peleado por mí, agradezco muchísimo el lugar que me has dado...", expresó.

El musical "Ghost, la sombra del amor", en donde además de Lorena de la Garza, participan actores como Agustín Argüello, Daiana Liparoti, Alex Brizuela, Santiago Ulloa, Pepe Navarrete, Arturo Echeverría, se puede ver los días jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados 17:00 y 20:00 horas, y domingo a las 13:30 y 18:00 horas.