Construyen visión sobre Tamaulipas. Se reúnen el gobernador y alcaldes electos

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo una primera reunión de trabajo con 40 de los 43 alcaldes electos de Tamaulipas, en donde les refrendó su respaldo para trabajar por la reconstrucción del tejido social y por la seguridad pública.

Reunidos en un salón del Casino Victorense la mañana de este jueves, el mandatario estatal aseguró a los ediles que encontrarán en el Gobierno del Estado y en el titular del Ejecutivo Estatal a sus principales aliados.

"Hay algunas vertientes que para nosotros son sumamente importantes, una de ellas tiene que ver con la Paz y Prosperidad, una segunda es Seguridad Ciudadana y una tercera es Desarrollo Económico Sostenible", les dijo y apuntó que la principal preocupación para la ciudadanía es la violencia e inseguridad, sin embargo indicó que este es el deterioro del tejido social.

Esto es "algo que nadie lo habla porque es un tema muy sensible, queda mucho tiempo para poderlo establecer, pero sin embargo es responsabilidad de todos y cuando digo de todos no solamente de los tres órdenes de gobierno, me refiero también a sectores productivos, padres de familia, maestros, y grupos religiosos", advirtió.

El gobernador destacó la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan contar con una Policía Municipal nuevamente.

"Independientemente de los colores e ideales partidistas, la administración estatal va apoyar y respaldar a los gobiernos municipales en todas aquellas acciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes".

Dijo que el Gobierno del Estado continuará trabajando con la nueva administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, de la misma manera como ha trabajado con la administración de Enrique Peña Nieto.

"A partir del primero de diciembre entrará un nuevo gobierno federal, la posición que tendrá el Gobierno del Estado de Tamaulipas en torno a este nuevo gobierno es exactamente igual a como lo ha venido haciendo".

Por otro lado mencionó que se continuará buscando atraer inversión privada en el sector energético, como ejemplo señaló los casos del parque eólico Reynosa y el puerto de Matamoros, los cuales traerán una importante derrama económica para la región que se traducirán en mejores servicios públicos y bienestar social en los municipios.

De los 43 alcaldes electos (o reelectos), estuvieron ausentes los de Bustamante, Reynosa, y Xicoténcatl.

ACERCAMIENTO. El gobernador sostuvo su primer encuentro con los presidentes municipales electos.

De la mano

>En la reunión participaron además el Gabinete Estatal, especialistas en temas de planeación estratégica municipal; la planeación como eje articulador; la planeación y el desarrollo holístico para el desarrollo económico y social basado en infraestructura, así como para compartir la creación de la Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas.

>"Es por eso que le he pedido a mi Gabinete que esté aquí presente, siéntanse con la libertad de preguntar y asesorarse, de que trabajan de la mano con cada una de las secretarías, hay esquemas innovadores que les darán a conocer", agregó el gobernador.

>Para una adecuada gestión municipal, los titulares de Finanzas, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Bienestar Social, Salud, Seguridad Pública y la Contraloría Gubernamental, expusieron temas sobre las finanzas públicas y el marco normativo; del proceso de entrega recepción de los municipios; la importancia de las contrataciones públicas y las participaciones sobre programas de Gobierno que se desarrollan conjuntamente con el municipio, entre otros.