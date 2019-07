Construyen parque accesible para todos

Hidalgo, Tx.- Reconoce el gobernador de Texas, Greg Abbot, el trabajo del Distrito Escolar Independiente de Valley View, el precinto 2 del Condado de Hidalgo y la fundación sin fines de lucro "Capable Kids", quienes se han unido para construir un parque accesible para personas con necesidades especiales, el primero en su tipo en este condado, el cual podría estar funcionando a fin de año.

Abbott destaca que la recreación accesible es un factor importante para promover la inclusión de las personas con discapacidades en todos los aspectos de la vida diaria. Es posible que muchas personas se sorprendan al saber que el área de juegos promedio no es ni inclusiva ni accesible: a un niño con autismo le puede resultar difícil tolerar la sensación de las astillas de madera o necesita un lugar para ir en un momento de tranquilidad, es posible que alguien que use una silla de ruedas no pueda acceder al área de juegos, o una persona con discapacidad visual puede necesitar símbolos que pueda tocar para reconocer en el área de juegos y participar plenamente.

ACCIONES

Valley View ISD ha conseguido el terreno a través del condado Hidalgo sin costo alguno, y el Distrito 2 pagará 1 millón de dólares para la construcción del patio de recreo. El financiamiento proviene del presupuesto vial y de parques del condado.

Si bien el proyecto no comenzó específicamente como un parque accesible, el Comisionado del Condado Eddie Cantú declaró: "mientras estábamos trabajando en el parque, tuvimos conversaciones con personas sobre las necesidades generales de la comunidad y tuvimos la idea de convertirlo en un parque inclusivo". Este no solo será el primer parque inclusivo en el condado, sino que también será de cuatro a cinco veces más grande que el parque accesible en el condado adyacente.

Capable Kids Foundation está ayudando a planear el diseño del parque que incluirá columpios, carruseles, paredes sensoriales y acceso para los niños que usan sillas de ruedas.

De acuerdo con la Directora Ejecutiva Interina, Evelyn Cano, "Capable Kids Foundation está dedicada a alentar y ayudar a las familias e individuos que viven con discapacidades en el Valle del Río Grande, a tener una buena calidad de vida mientras se desenvuelven en una sociedad que los respeta, aprecia, y reconoce sus talentos y habilidades. Nuestro objetivo era crear un entorno donde los niños de todos los ámbitos de la vida pudieran jugar juntos".