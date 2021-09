Construyen Air Force One entre botellas de tequila

CIUDAD DE MÉXICO

La construcción de los nuevos aviones Air Force One, de Boeing Co., destinados a transportar al Presidente de Estados Unidos y calificados como una "sede de Gobierno aérea", tiene un tufo a tequila. De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), este mes se encontraron dos botellas de tequila en miniatura vacías en uno de los dos Air Force One que se elaboran en San Antonio, Texas.