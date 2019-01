Construye su personaje

Ciudad de México.





Por su papel de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody", Rami Malek ganó el Globo de Oro a Mejor Actor, y está nominado en la misma categoría en los premios Critics Choice Awards y los BAFTA.

Su actuación ha sido aclamada por críticos y fans. ¿Cómo logró encarnar al legendario vocalista de Queen?

1. Estudió al personaje

Luego de una junta en Los Angeles con Graham King, productor de la cinta, Malek se dio cuenta de que estaba considerado para el papel, por lo que ese mismo día adquirió la mayor cantidad que pudo de DVDs, documentales y libros sobre Freddie Mercury y Queen.

2. Aprendió a moverse como él

Malek contó no con una coreógrafa, sino con una entrenadora de movimientos que le ayudara a entender todos los gestos, ademanes y pasos de Mercury.

3. Se acomodó al vestuario y maquillaje

Como en toda producción, Malek contó con diseñadores profesionales de vestuario, maquillaje y cabello para acomodar su apariencia física lo más similar a la de Mercury.

Por ello usó diversas pelucas, una nariz de gelatina y dientes postizos.

En el documental "Rami Malek: Becoming Freddie", que estará disponible en iTunes, Sewell explica que para toda la película, Malek utilizó pelucas -incluso para las escenas de Live Aid en donde Mercury no tenía el cabello tan largo- pues por su personaje en la serie Mr. Robot, Malek no se podía dejar crecer el cabello.

En cuanto a la vestimenta, el actor señaló que fueron alrededor de 50 horas de prueba de vestuario, pero que ello le servía para practicar los movimientos con cualquier tipo de ropa y plataforma, especialmente con los leotardos.

4. Y lo logró

Desde el productor, pasando por el director de fotografía, sus colegas actores, diseñadores y hasta los miembros de Queen destacan que Rami Malek logró captar la escencia de Freddie Mercury.

Nominaciones (Critics Choice Awards)

>Mejor Actor

>Mejor Diseño de Vestuario

>Mejor Maquillaje

Lo revive. Rami Malek logró captar la escencia de Freddie Mercury, en la cinta "Bohemian Rhapsody", para la que se prepara a conciencia y quedó claro que cumplió su objetivo de revivir al legendario cantante.