Construye la rapera Saweetie su camino rumbo al Grammy

"Yo quería el éxito desde que tenía 15 años, pensaba que con hacer una canción y subirla a algún portal me iba a convertir en una estrella y todos me iban a premiar. "Pero todo cambió cuando me di cuenta que hay mucho talento que no siempre tiene un espacio. Y conforme fui conociendo cómo es esto de la música, agradecí que haya personas que pensaron que podía ser alguien con un nombre más alto, más pesado y eso quiero, que me conozcan en todo el mundo", observó. La artista, de hits como "Back to the Streets" y "Tap In", estrenó hace unos meses "Faking Love", a dueto con Anitta, y actualmente lanzó "Closer", en colaboración con H.E.R.

Dentro de unos meses, Diamonté Quiava Valentin Harpe (su nombre real) dará a conocer su disco debut, Pretty Bitch Music, del cual promociona como actual sencillo, "Fast (Motion)". "Hasta que lo vea terminado, ya en las plataformas, seré la mujer más feliz del mundo porque estoy a la expectativa. Como saldrá (en vinilo) y en edición especial (de CD) me hace mucha ilusión tenerlo entre mis manos. Ha sido un sueño de toda mi vida y he esperado más de 10 años para tenerlo. Es un logro y es un objetivo", comentó.

La también empresaria y productora celebró que logró posicionarse en un género musical dominado por los hombres, aunque ahora con mayor soporte del bando femenino. La cantante puntualizó que Khia, Missy Elliott, Queen Latifah, Lil' Kim, y Lisa Lopes, entre otras, le abrieron camino a estrellas actuales como Cardi B, Lizzo, Doja Cat, Rico Nasty, Nicki Minaj y Megan Thee Stallion, así como a ella.