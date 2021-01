Construcción y transformación concentran pérdida de empleos en diciembre

Las bajas de trabajadores que se presentan en diciembre tienen que ver con los contratos de obra y tiempo determinados principalmente en tres subsectores: Obra civil, Automotriz y Escuelas, independientemente si son trabajadores de base o eventuales o si son empleados directos o de outsourcing.

"A partir de un análisis comparativo entre diciembre 2019 y diciembre 2020 se detectó que los principales sectores que recurren a esta práctica son Construcción y Transformación. Al comparar este fenómeno con nuestros principales socios comerciales se descubrió que también ocurre baja de empleo en Estados Unidos y Canadá en este mes", explicó Héctor Márquez, Director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

En el 2019 se perdieron 382 mil 210 puestos de trabajo, de los cuales el 65% eran permanentes y el 35% eventuales, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Destacó que los dos sectores que más bajas tuvieron son el de la Construcción con el 31% y el de la Transformación con el 28%. Juntos sumaron casi el 60% de las bajas.

"Al investigar sobre las causas encontramos que el Sector de la Construcción, sobre todo el subsector de obra civil, acostumbra parar las obras a partir de la segunda o tercera semana de diciembre, retomando sus actividades en la segunda semana de enero", señaló el también Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

Por otro lado, el Sector o Industria de la Transformación, sobre todo en el subsector de ensamble de equipo de transporte, disminuye su número de operarios a partir de la tercera semana de diciembre.

También destacó con más de 52 mil bajas el subsector de Servicios de Enseñanza, debido al periodo vacacional que dan éstas a su personal a mediados de diciembre. Al agregarse este sector, se estarían así explicando casi el 80% de las bajas.

Al revisar si estos sectores contratan en forma directa o a través de otra razón social a su personal, se encontró que en su mayoría los empleados son contratados en forma directa o a través de una empresa del mismo grupo corporativo. Prácticamente en el Sector de la Construcción y el de escuelas no se utiliza el outsourcing, aunque sí generalmente el contrato por tiempo y por obra determinada.

El IMSS publicó, este 12 de enero, el número de puestos de trabajo afiliados al cierre del 2020. En el mismo se dio a conocer que el mes pasado se perdieron 277 mil 820 puestos.

En diciembre 2020, destacaron los mismos sectores, Construcción y Transformación, en las bajas de trabajadores ante el IMSS, con una composición total de bajas del 74% en personal permanente y 26% en personal eventual.

El sector de la Construcción fue el que mayores bajas realizó con un 31% en total, seguido del sector de la Transformación con un 21%. Las escuelas volvieron a figurar con casi 50 mil bajas.

Bajas en otros Países

Sobre las bajas de personal en otros países, principalmente en los principales socios comerciales del país, Estados Unidos y Canadá; en Estados Unidos el pasado diciembre disminuyeron 140 mil puestos. Mientras que, en Canadá, en la primera quincena de diciembre ya se habían perdido 62 mil 600 puestos.

"Las bajas en diciembre no son exclusivas del país. También es importante señalar que las bajas no significan que no se hayan respetado los derechos de los trabajadores y pagado conforme a la ley todas sus partes proporcionales, incluyendo aguinaldo, vacaciones, entre otras.

Las bajas de diciembre seguirán existiendo en la temporada de vacaciones, a no ser que se busque modernizar el esquema de los pagos al IMSS de la temporada de Navidad. Por ejemplo, prorrateando el pago de la segunda quincena de diciembre en los otros bimestres", indicó Héctor Márquez.