Consterna muerte del joven Rodolfo

Miguel Alemán, Tam.

Gran consternación entre el grueso de la población causó el lamentable fallecimiento del joven Rodolfo Isaac Montes Rodríguez, quien durante las primeras horas de este viernes sufrió un paro cardiaco al estar hospitalizado en una clínica particular de Reynosa, tras haber sido atropellado.

Nacido el abril 2 del 2002 y con solo 18 años de edad, el joven Rodolfo perdió la vida siendo aproximadamente a eso de las 6:00 horas de este viernes, según fuentes allegadas a la familia, quienes revelaron que su partida es muy triste para todos, sobre todo porque muy pronto se convertiría en padre, ya que su joven esposa está embarazada y a punto a tener un bebé.

El joven se mantenía hospitalizado y en estado de coma, desde el anterior fin de semana, tras haber sido atropellado en un céntrico sector de esta población fronteriza.

Por su parte, María Guadalupe Martínez Castillo y Gabriel Luna Alonso, padres del joven accidentado, además de familiares y amistades, estuvieron realizando diferentes actividades para poder sufragar los gastos médicos y hospitalización del joven Rodolfo.

Cabe mencionar que en su momento, las autoridades municipales también realizaron una aportación económica para poder ayudarlos e incluso se les unieron a la colecta que estuvieron realizando familiares y amistades en la zona centro, quienes ahora se encuentran de luto y muy consternados.

Por último, los padres del joven Rodolfo agradecieron de antemano por todas las muestras de apoyo y solidaridad, además de toda la ayuda que recibieron por parte de las personas altruistas que colaboraron con ellos durante esta difícil situación.

DESLINDA A TRÁNSITO

El regidor comisionado y responsable de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Mónico Garza Barrera, aclaró ante los representantes de los medios de comunicación que la liberación del conductor que aparece como presunto responsable del accidente y atropellamiento del joven Rodolfo, no fue de su competencia.

"El presunto responsable ya salió, pero no salió porque Tránsito lo soltara, sino porque así lo marcó la ley, pues al momento del accidente se le turnó ante el agente del Ministerio Público como ocurre con todos los casos de accidentes viales donde hay lesiones, se le turna al MP, cuyo titular toma conocimiento e integra la carpeta de investigación o averiguación previa, donde se determina el grado y la responsabilidad del conductor o presunto responsable, en base a lo que marca la ley y/o los convenios que se haya hecho con la familia, por eso el conductor ya salió", refirió el funcionario.

"Yo no tengo la autoridad suficiente para poder soltar a un presunto responsable de un accidente con lesiones, por lo que procedimos tal como nos lo marca la ley, y en este caso, lo turnamos ante el Ministerio Público", indicó.

"No estoy muy bien enterado, si depositaría alguna fianza o pagaría algo, pero se le tiene que seguir su proceso en casa, debido a que es de aquí y se trata de un residente local, le va a dar la oportunidad de llevar su proceso en casa, tiene que llegar a un acuerdo mediante mediación con familiares", expresó Garza Barrera, quien aclaró que todavía no está exento de la culpa.

"Lo que pasó aquí en este caso, se trató de un vehículo contra una motocicleta de fuerza menor, pero el impacto si fue muy fuerte", explicó el regidor, quien también destacó que siempre hubo la preocupación e intención de ayudar por parte del presunto responsable al joven e inclusive no se dio a la fuga, lo cual le vale mucho al conductor, pues no hubo alevosía, no hubo ventaja, simplemente se trató de un accidente", dijo.

A pregunta expresa sobre si se le estaba favoreciendo al responsable, el regidor comisionado en SPyVM, textualmente dijo: "A nadie estamos favoreciendo, como autoridades que somos no podemos, ni debemos favorecer a nadie en especial, tenemos que ser imparciales".

Por último, destacó que en caso de que el presunto responsable no cumpliera, los afectados tendrán que dirigirse con el MP, donde el caso ya lo pasarían a un Juez de Control o al sistema alternativo de mediación, ya dependerá de las autoridades ministeriales y de los familiares afectados.

Rodolfo Isaac Montes Rodríguez.