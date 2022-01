Conspiran universidades

Una demanda federal presentada en Illinois durante el fin de semana acusa a 16 universidades privadas, incluida la Universidad Rice en Houston, de usar una fórmula compartida para calcular las necesidades financieras de los estudiantes solicitantes de una manera que limita injustamente la ayuda a los estudiantes que la necesitan, señala un reporte de The Texas Tribune.

Los demandantes son cinco ex alumnos de algunas de esas escuelas que dicen que las universidades están violando las leyes antimonopolio, que prohíben a los competidores conspirar para fijar precios. Un portavoz de la Universidad de Rice se negó a comentar sobre la demanda pendiente, señala la nota firmada por Kate Mcgee.

La demanda afirma que al limitar la ayuda financiera, este grupo de escuelas fijó los precios, redujo la competencia e infló el costo de asistencia para quienes reciben ayuda financiera. Los demandantes calcularon que el esquema afecta a más de 170,000 beneficiarios de ayuda financiera a un costo de cientos de millones de dólares.

"En aspectos críticos, las universidades privadas de élite como los demandados son guardianes del sueño americano", afirma la demanda. "La mala conducta de los acusados es, por lo tanto, particularmente atroz porque ha estrechado un camino crítico hacia la movilidad ascendente que representa la admisión a sus instituciones".

La demanda afirma que nueve de las escuelas consideran la situación financiera de un estudiante o de la familia del estudiante en ciertos puntos del proceso de admisión. Dice que algunas escuelas han admitido estudiantes adinerados de donantes anteriores o potenciales. También acusa a algunas escuelas de dar preferencia a los estudiantes más ricos al decidir a quién admitir fuera de la lista de espera de la universidad.

Por lo tanto, establece la demanda, todas las escuelas que se reúnen como parte de este grupo han conspirado para reducir la cantidad de fondos que brindan a los estudiantes, lo que significa que no están exentas de las leyes antimonopolio.

"Rice University ha apoyado financieramente a The Texas Tribune, una organización de noticias no partidista y sin fines de lucro que se financia en parte con donaciones de miembros, fundaciones y patrocinadores corporativos. Los patrocinadores financieros no juegan ningún papel en el periodismo del Tribune", concluye el medio texano.

¿Admisión ciega?

Hay atenuante...

- La Universidad de Rice no figura como una de las escuelas acusadas de tener en cuenta las finanzas de un solicitante durante las admisiones, pero la demanda establece que es uno de los siete demandados que "puede o no haber" considerado la necesidad financiera de los solicitantes.

- Y argumenta que esas siete escuelas deberían haber sabido que las otras nueve no cumplían con las prácticas de admisión ciega a la necesidad.

- Según la denuncia, Rice se unió al grupo en 1998 e implementó la metodología en 2003. Luego, la escuela se fue, pero se reincorporó nuevamente en 2017.

- La demanda pide el cese permanente de la colaboración entre las escuelas, así como daños y perjuicios.