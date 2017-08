Consigue Veracruz su primer triunfo del torneo. Vencen 2-0 a Puebla

Los Tiburones Rojos enderezaron el barco y lograron su primera victoria del torneo a costa de infringirle una dolorosa derrota al Puebla al son de 2-0.



Los dirigidos por Juan Antonio Luna respiraron y tomaron una bocanada de oxígeno, ya que ligaban dos derrotas y necesitaban comenzar a sumar para salir del último lugar de la zona de descenso.



El cuadro de casa aprovechó el cobro de una falta para irse arriba en el marcador, nada pudo hacer Moisés Muñoz, quien incluso se quedó parado, para detener el fogonazo de Adrián Luna, al minuto 9.



Este gol solo sirvió para desesperar a los "Camoteros", que no atinaron a armar una propuesta que los llevara a la igualada.



El clima de poco más de 32 grados y la humedad que se sintió en la cancha del Veracruz terminó por aniquilar a los pupilos de Rafael "Chiquis" García.



Cristian Menéndez, al 41', puso el segundo tanto a favor de los Tiburones, con el que mentalmente acabaron con el cuadro del Puebla.



El segundo tiempo no cambió con relación a lo vivido en la primera parte, porque los poblanos no atinaron a encontrar el camino para presionar al rival, por más que el técnico mandó sus tres cambios al terreno de juego, nada de esto los hizo funcionar.



Veracruz le bajó a la intensidad y con dos goles a favor no hubo necesidad de apretar más.



También aprovecharon que el Puebla se quedó con 10 hombres al minuto 58, cuando Pablo Cáceres se fue expulsado, tras recibir su segunda amarilla del partido.



Los Tiburones siguen en el sótano de la tabla del descenso, pero ahora metiendo presión sobre Atlas y Querétaro.