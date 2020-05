Consiguen disminuir niveles de inundación

Los proyectos hidrológicos que se construyeron en los sectores de Paseo de las Flores y Unidad Obrera han logrado disminuir considerablemente los niveles de inundación que solían registrarse en Reynosa.

Tras registrarse la primer tormenta con actividad eléctrica de la temporada de huracanes, la Secretaría de Obras Públicas constató disminuciones superiores al 90 por ciento.

"Las obras que concluyeron hace poco han resultado benéficas para la población, hicimos un recorrido y vemos que no se compara en nada con los niveles de agua que hubo hace un par de años, la base fue la renovación del sistema fluvial", mencionó el titular del área Eduardo López Arias.

De acuerdo con los reportes, en las colonias Unidad Obrera, Lucio Blanco, Azteca, Delicias, El Anhelo, 16 de Septiembre, Loma Blanca, Fraccionamiento Los Robles y otras cercanas solo hubo encaramientos ligeros que no ingresaron a los domicilios.

Lo mismo en Paseo de las Flores, Valle Soleado y Balcones de Alcalá. "Ya pasaron las primeras pruebas, cumplieron el objetivo de desahogar el agua de lo más pronto posible, tanto el sifón como el canal pluvial están trabajando, aún así estaremos al pendiente, a ver que nos dice la ciudadanía".

Durante la temporada de lluvias y huracanes del año pasado, Reynosa fue declarada zona de desastre, por lo que fue necesario activar el Plan DNIII en el que participó personal del Ejercito Mexicano.

Por lo que la expectativa de las autoridades es que este fenómeno no se repita. "No vamos a bajar la guardia, aunque el hecho de que no se hayan inundado las colonias que antes lo hacían nos da mayor tranquilidad", concluyó Arias.

En Reynosa existen 57 colonias bajo el polígono de riesgo que se mantendrán en observación.