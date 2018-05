Consigue Santos bicampeonato en Sub 17

Torreón, México.

Los Guerreros, que son bicampeones Sub 17, llegaron a la vuelta en casa con ventaja 2-1 tras el primero de la serie, disputado el miércoles pasado en el Estadio Hidalgo, pero los Tuzos vendieron cara la derrota.



El conjunto lagunero se adelantó al 20' con el seleccionado mexicano Sub 17 Alan Maeda, pero el club hidalguense reaccionó con un tanto de otro seleccionado, el atacante Roberto de la Rosa, al 24'.



Santos se volvió a poner en ventaja al 36' por conducto de Jared Simental, antes de que el Pachuca empatara con tanto de De la Rosa, al 85', pero ya no le alcanzó el tiempo para recuperarse.



En el cotejo estuvo presente Roberto Dante Siboldi, entrenador del primer equipo de Santos, y quien fue director de fuerzas básicas en la institución lagunera.



Además de varios jugadores como Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, entre otros.ins