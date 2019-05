Consigue Lechuga bronce en Mundial

Plovdiv, Bulgaria

La remera mexicana Kenia Lechuga se colgó la medalla de bronce en la Copa del Mundo que se realiza en Plovdiv, Bulgaria.

"Me sentí muy bien, sinceramente no preparamos mucho esta competencia fue únicamente como parte de la preparación rumbo a Panamericanos y el Mundial pero me sirvió mucho para ver la estrategia de la competencia.

"Me da mucha motivación para seguir adelante, hay competencias menos complicadas que otras pero siempre el poner en alto el nombre de mi País me llenó mucho de orgullo", comentó Lechuga vía telefónica.

La medallista de Barranquilla 2018 se ubicó en la tercera posición con tiempo de 7:51.220, superada por la bielorrusa Alena Furman con 7:36.480 y la china Wenyi Huang con 7:45.500.

"Tengo un error de técnica que tengo que cambiar, pero la resistencia, la fuerza y la motivación van a la perfección", apuntó.

Kenia tiene su pase para los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el single peso ligero.