Consideran violencia mayor reto del 2020

El solo despliegue de la Guardia Nacional, que tiene repartidos 56 mil 571 elementos en 267 municipios del País, dice José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es insuficiente para contener la oleada de homicidios y otros delitos violentos que se cometen todos los días. "Tenemos un país muy violento, con una tasa de homicidios alta, yo creo que vamos a cerrar arriba de los 36 mil homicidios dolosos en el año (2019) y con una tasa de alrededor de 31 por cada 100 mil habitantes y no hay un programa, no hay una estrategia, no hay acciones para abatir la impunidad en esos homicidios. "Entonces, me parece que ese es uno de los grandes retos: abatir la violencia, especialmente en los delitos que más afectan a la sociedad, como son homicidio doloso, secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso, robo, lesiones dolosas, ahí está el pendiente", señala. Para poder resolver el problema de la inseguridad pública, indica Carlos Mendoza, académico de la UNAM y consultor en temas de seguridad, es necesario generar una estrategia que parta de un diagnóstico certero sobre lo que está ocurriendo en el País, algo que hasta el momento no se tiene.

"No hay un trabajo integral de prevención que se base en un diagnóstico profundo, detallado, en todas sus dimensiones, que señale dónde se encuentran los focos rojos. "Al faltar este diagnóstico no se tiene claridad de dónde se deben de atender las causas y por supuesto, cuáles tienen que ser los frentes en los que se combata directamente", menciona. Ortega afirma que hasta el momento ha habido una ausencia del Estado en el combate al crimen organizado, pues ha renunciado a aplicar la ley. "Es previsible que haya más homicidios este año, por un lado está el mensaje del Presidente diciendo que no va a combatir a los grupo criminales y, por otro, la acción para dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

Son señales claras de que no va a ir por más capos, que no hay una estrategia contra el crimen organizado", advierte. Mendoza dice que se debe profundizar la estrategia de combate al tráfico y portación ilegal de armas de fuego si se quiere disminuir la incidencia en el número de homicidios, además de que se tienen que diseñar estrategias focalizadas para atender esta problemática. "Creo que deberían de establecerse grupos especializados, pequeñas cuadrillas en las Fiscalías y Procuradurías para realizar investigaciones específicas. Me parece que los instrumentos técnicos de investigación que se desarrollaron en los últimos años no están siendo aprovechados", señala.