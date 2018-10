Consideran a Tamaulipas de los más peligrosos para el periodismo

El estado de Tamaulipas junto a Veracruz y Guerrero destacan dentro de las llamadas Zonas Silenciadas, en donde no hay las condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de expresión y periodística.

La representante del área de protección y defensa de periodistas de la Organización Artículo 19, Mayra López Pineda refirió que de acuerdo a cifras y datos de diversas organizaciones entre las que destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales se desprende que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

Entrevistada en esta frontera, en donde asistió a impartir un curso a reporteros y corresponsales que laboran en esta región, señaló que Tamaulipas es uno de los estados que carece de condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de expresión.

Mencionó que en el año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó un informe que título "Zonas Silenciadas", que revela que en el caso de México, los estados del norte del país entre ellos Tamaulipas, se encuentra dentro de dichas zonas.

"Tamaulipas junto a Veracruz y Guerrero se encuentran dentro de las llamadas Zona Silenciada, lo que significa que el ejercicio de la violencia se da contra la labor periodística, así como los actos de autoridades por acallar lo que publica la prensa los ha convertido en zonas silenciadas, donde el ejercicio periodístico es peligroso y en el cual la prensa está totalmente acallada" dijo.

Agregó que dentro del contexto de la propia inseguridad, se encuentra también el actuar de las autoridades en contra de la prensa, ya que no se revelan datos sobre asesinatos, secuestros y cualquier otro tipo de dato que de referencia que el estado es inseguro o que las autoridades no han tomado las medidas sufrientes para prever de seguridad a su ciudadanía.

Destacó que a lo largo del presente año, alrededor de 500 periodistas de diferentes entidades, se han acercado a la organización Artículo 16 para pedir apoyo por diversos tipos de agresión, que van desde denuncias legales, amenazas en el ámbito digital o físico, llamadas telefónicas y hasta asesinatos.

Mayra López señaló que Tamaulipas, estado que al inicio del actual sexenio federal tenía un repunte en agresiones, pareciera que actualmente el ejercicio de la libertad de expresión está tranquilo, sin agresiones a periodistas.

"Pero sabemos que el contexto de seguridad en Tamaulipas es riesgoso pero desconocemos el número exacto, porque no tenemos ese acercamiento, en este año solo hemos registrado dos casos de agresiones, aunque el número es mayor".

La entrevistada precisó que una de las posibles causas por las que se han dejado de denunciar las agresiones es el desconocimiento de la existencia de organizaciones como Articulo 19 así como de otras redes dedicadas al apoyo a periodistas.

Además de que se empieza a naturalizar la violencia, "el gremio empieza a considerar que es parte del trabajo recibir agresiones, lo cual es preocupante, ya que la violencia ha llegado a tal punto que se empieza a incorporar como parte del trabajo cotidiano" dijo.

En tanto Julio Cesar Colín, investigador y documentador de la organización Artículo 19 añadió que el estado de Tamaulipas, es una región que no aparece en los registros de organización defensora de periodistas, pero que eso no implica que no haya agresiones.

"Esta es una entidad considerada Zona de Silencio, en donde si bien suceden agresiones y amenazas, muchas situaciones de riesgo para la prensa no se denuncian debido a la existencia de grupos criminales y a la alianza con funcionarios" dijo.

Agregó que el hecho de que no haya muchas denuncias por parte de periodistas en Tamaulipas podría pensarse que todo está bien, pero más bien es el reflejo del temor que impide poner una denuncia, es una barrera que existe en la entidad.

Finalmente señaló que organizaciones como Artículo 19 tienen la función de ayudar, orientar y apoyar a los periodistas que son atacados o que sufren algún tipo de agresión.