Consideran reducir número de unidades

Si no hay usuarios ¿para qué queremos andar trabajando? nosotros paramos todo el año si no hay gente Ramón Hernández Manríquez, secretario general de la Unión de Micros y Taxis Verdes

Cd. Victoria, Tam.- A partir de este lunes regresó a la calle el 80 por ciento de los microbuses en 26 rutas de la capital del estado, sin embargo, concesionarios del Transporte Público consideran que el número de usuarios no aumentó en la misma proporción por lo que consideran sacar de la circulación algunas unidades tratando de hacer rentable el servicio.

"Todavía no se ha notado un cambio que digamos, aumentaron muchos carros y estaba repartida la cuestión de los ingresos, por eso el día de mañana tenemos una reunión (con la subsecretaría del Transporte) para hacer un análisis de eso", el profesor Ramón Hernández Manríquez, secretario general de la Unión de Micros y Taxis Verdes, recordó que durante la fase de la contingencia entre abril y mayo solamente circuló el veinte por ciento de las unidades debido a la baja movilidad urbana y el escaso pasaje.

De las 500 unidades del padrón vehicular de microbuses actualmente circulan 400 unidades, a pesar de esto el número de usuarios no creció en la misma medida, "como son muchos más carros los que entraron y está mal repartido, pues sigue siendo igual, yo creo que en el transcurso de esta semana tendremos un estimado de más o menos como están cambiando las cosas", explicó.

Además, agregó que el paro del domingo habrá de prolongarse por dos semanas más como medida por la contingencia sanitaria del Covid-19, "si no hay usuarios ¿para qué queremos andar trabajando? nosotros paramos todo el año si no hay gente", Hernández Manríquez recordó que la mayoría de los trabajadores del volante deseaba retornar para buscar el ingreso diario, pero que al no haber suficientes pasajeros todavía, prestar el servicio resulta incosteable.

Será el viernes o sábado de esta semana cuando los concesionarios decidirán si retirarán parte de las unidades en espera a que el número de los usuarios regrese a la normalidad.