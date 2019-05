Consideran reanudar operativos de Tránsito

Que lo hagan por ellos mismos y sus familias porque en un accidente pueden perderlo todo, esas cosas muy lamentables que ya no se puede solucionar nada, más que pagar la falta . Juan Manuel Gómez Castillo, regidor de la Comisión de Tránsito

Cd. Victoria, Tam.- Debido a que los accidentes de tránsito no cesan, el presidente de la Comisión de Tránsito en el Cabildo local Juan Manuel Gómez Castillo, consideró como necesario volver a implementar los operativos Anti-alcoholes durante los fines de semana, asimismo llamó a la Dirección de Tránsito que implemente operativos de velocidad y contra el uso de teléfonos celulares.

"Por más retenes que pongan para la gente que anda tomada no entienden, yo creo que por más que podamos hacer dándoles algún consejo a la gente que anda en vehículos, no entiende", el regidor panista dijo que en promedio suscitan entre cuatro y cinco accidentes viales sin embargo los fines de semana estos se disparan hasta a diez accidentes por día, lo cual tiene relación con el uso y el abuso de bebidas embriagantes.

"Tendremos que ver la manera de platicar tanto con el alcalde como con la gente de Tránsito para ver qué podemos hacer para tratar de solucionar esto porque si hace un mes no había tanto accidente, como ya no hay retenes, vuelven los accidentes", las principales causas de accidentes viales, reiteró el sexto regidor, son ocasionados por el alcohol y el uso del celular tras el volante, así como el exceso de velocidad y no respetar los señalamientos viales.

Por otro lado adelantó que en las próximas sesiones de Cabildo propondrá ante el cuerpo edilicio que se modifiquen los límites de velocidad en cuando menos cinco vialidades de alta velocidad como el eje vial Lázaro Cárdenas, el libramiento Naciones Unidas/Emilio Portes Gil, y en general en zonas escolares.

"Que lo hagan por ellos mismos y sus familias porque en un accidente pueden perderlo todo, esas cosas muy lamentables que ya no se puede solucionar nada, más que pagar la falta", Gómez Castillo indicó que las multas por exceso de velocidad van de los 600 a los 800 pesos con un descuento del 50 por ciento dentro de las primeras 24 horas, "de unos veinte días para acá ha habido accidentes muy buenos, lamentablemente".