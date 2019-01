Consideran que al VAR en México le falta inversión

Cd. de México.

Al Video Asistente Arbitral (VAR, por sus siglas en inglés) en México le falta inversión para evitar situaciones como las que sucedieron en el partido entre Guadalajara y Toluca, consideró el ex silbante Edgardo Codesal.



"Les falta inversión, hay que agregar el 'Ojo de Halcón', que cuesta 250 mil dólares por estadio y que es una inversión de una sola vez, pero ya con todo lo que han invertido evidentemente podrían haber invertido en el 'Ojo de Halcón', que es mucho más certero tecnológicamente hablando que una cámara que no está sobre la línea de gol", dijo.



"Al VAR le falta mucho todavía en México, se requiere más tecnología, que hagan líneas virtuales en el campo que van solo al VAR y no a la televisión abierta", destacó el ex árbitro.



"Esas líneas virtuales solo la gente del VAR las puede tener como referencia, como lo hacen en Europa o en la Copa del Mundo, que no sale la imagen televisiva pero sí la tiene el VAR, y eso les da una mayor posibilidad de no equivocarse en los ángulos.



Manifestó que "la decisión (tomada el domingo) le cuesta que uno se queda de líder y otro es cuarto lugar, son decisiones dolorosas que a equipos que invierten mucho dinero quisieran una decisión más acertada y lo que generó fue más enojo que acierto".



Respecto a esta situación en la que no se le dio por válido al argentino Enrique Triverio y que hubiera significado el empate, admitió que él no puede decir si fue gol o no, ya que la cámara que está en el poste no da una imagen concreta.



"No es una cámara la que debe decidir si la pelota entró o no entró por una sencilla razón, el ángulo de la cámara, si mueves 10 centímetros o un centímetro a veces la cámara de un lado para otro y evidentemente con que muevas un poco el ángulo puedes decir que es gol o no es gol, depende de la toma, entonces la cámara no es el ideal del VAR para una acción de gol, externó Codesal.



"La cámara pegada al poste, sobre todo del lado de adentro del poste, tergiversa el ángulo 12 centímetros y ya con eso te da una variación de la misma apreciación de que en un ángulo es gol y en otros no, entonces no es confiable usar la cámara pegada al poste, porque no está exactamente sobre la línea del gol sino que está hacia dentro del poste.



"Y primero que nada es antirreglamentario porque si el balón pega ahí y se regresa el juego, que puede pasar, será un problemón porque un balón que pegue ahí donde está la cámara debe salir por el ángulo hacia fuera y si pega en la cámara que está ahí pegada puede regresar al juego, entonces está mal, no debe haber una cámara en el piso.



Así mismo, el árbitro mundialista en Italia 90 calificó como un error de procedimiento el del silbante Jorge Pérez, por no acudir de manera inmediata a la pantalla para revisar la acción.



"En este caso de gol o no gol hay dos procedimientos: el primero el árbitro y el asistente dan un gol porque vieron en la cancha gol, pero parece que en la toma no entra el balón, entonces el VAR aplica, primero que nada, cuando el árbitro tome una decisión en la jugada, penal o no penal, gol o no gol y él tomó la decisión de gol, ahí le avisan en el camión, eso se llama momento de comprobación".



"En el camión está en comprobación que al parecer no fue gol, y en en esas jugadas de posición que se llaman, debe ir a revisar, eso lo dice el protocolo de la reglas de juego del VAR, y él tendría que haber ido inmediatamente a la instancia de la revisión para tener la certeza de qué están hablando y él se demora mucho en ese proceso", sentenció.