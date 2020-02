Consideran "héroe nacional" a médico que alertó del coronavirus en China

Tras el anuncio de la muerte de Li Wenliang, el médico que encendió la alerta por la existencia del coronavirus en China, las redes sociales se volcaron en mensajes de homenaje para quien consideran un "héroe nacional", además de varias críticas al gobierno.

El hospital central de Wuhan confirmó la muerte del oftalmólogo Li Wenliang durante la madrugada del viernes (hora local) tras contraer el coronavirus. El médico, quien anunció el 1 de febrero que había dado positivo a la enfermedad, fue uno de los primeros especialistas en alertar a la comunidad china sobre un posible virus infeccioso causante de epidemia.

Li atendió pacientes con síntomas similares a los del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), pero advirtió que no era el mismo virus y envió un mensaje a sus colegas.

Al hacerse viral, las autoridades lo detuvieron y lo acusaron de "propagar rumores"

The New York Times recordó las palabras del médico al periodista Steven Lee Meyers: "Creo que una sociedad saludable no debería tener una sola voz" afirmó Li, añadiendo que "después de que me recupere, quiero estar en la primera línea de médicos (...) si la epidemia se sigue esparciendo, no quiero ser un desertor".