Consideran aplicar ´Un día sin mujeres´

Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer este lunes ocho, alrededor de 600 trabajadoras sindicalizadas del Ayuntamiento victorense consideran no laborarlo con el objetivo de visibilizar el problema de la violencia de género, y para fomentar el respeto y la equidad dentro del ámbito laboral.

"El año pasado sí hicimos algunas actividades, y ahorita tenemos una Comisión de la Mujer y ellos son los que se encargan de esto, el año pasado hubo ese apoyo y no hubo ninguna sanción", recordó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Laura Guadalupe Infante Quintanilla, "es por el respeto hacia la mujer, la equidad de género, tener las mismas oportunidades, y en lo que respecta a mí como representante tener las mismas oportunidades laborales también".

Recordó que el Ayuntamiento capitalino cuenta con una plantilla laboral compuesta por mil 386 trabajadores, de los cuales, aproximadamente el 46 por ciento corresponde al sexo femenino y el 54 por ciento restante al género masculino; la mayor parte del personal femenino se encuentra en áreas administrativas del Municipio, aunque recalcó que también se cuenta con trabajadoras en departamentos como Limpieza Pública y Bomberos.

Dijo que en lo que va del año no se han presentado casos de abuso o prepotencia contra la Mujer, "el año pasado hubo algunos casos que todos saben -en la Dirección de Tránsito-, de ahí se originó hacer una Comisión de la Mujer, y hasta ahorita ha estado todo tranquilo, no he recibido ninguna queja o algo respecto a esa situación", el pasado mes de enero, el Cabildo local aprobó un Protocolo para la Prevención, Atención, Seguimiento y Sanción de Casos de Violencia de Genero en la Administración Pública del Municipio de Victoria.