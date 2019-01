Consideran absurdas las rivalidades

Los Ángeles, California

Matthew McCounaghey y Anne Hathaway, coprotagonistas de la cinta Serenity, consideran que las rivalidades entre actores de Hollywood son absurdas.

"Es tan innecesario y tan agotador. Todo el mundo pierde cuando compites en este mundo", dijo Hathaway.

"Para mí, ella no es una rival cuando trabajamos juntos. No estamos compitiendo. Si ella quiere decir algo o conseguir algo, voy a intentar hacer cualquier cosa, o a veces no hacer nada, para ayudarle a llegar a donde quiere ir", agregó McConaughey.

Para la ganadora del Óscar por Los Miserables, las rivalidades sólo convierten el medio en un sitio en el que no es posible trabajar con comodidad.

"Es una combinación de estar pendiente del otro y de darle su espacio. Matthew es un actor brillante y yo voy a hacer mi trabajo. Pero cuando entras en un sitio en el que la magia puede suceder, si compites con alguien y lo conviertes en 'tú contra mí' haces que la pista de aterrizaje para la magia sea muy estrecha y que la mayoría de las veces no des con ella", completó la actriz.