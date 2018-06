Considera Pereira como falta de respeto la salida de Almeyda

Guadalajara, México.

"Es algo triste porque para nosotros es como si te quitaran a alguien de tu familia, es feo el de repente escuchar este tipo de noticias, pero uno también tiene que ser profesional", declaró el defensa en Fox Sports.



"Hoy el equipo está triste, todos estamos obviamente dolidos por este tipo de noticias, pero esperemos que todo pueda llegar a un buen término con la directiva y con Matías".



Pereira reconoció haber estado en contacto con el argentino, además de sus compañeros, con quienes se enteró de las medidas que asumía la directiva con el técnico.



"Nos hemos enterado de que le quieren dar salida a Matías, algo que la verdad es una parte importante para nosotros, es un gran amigo la verdad, creó en nosotros muchas cosas importantes, nos hizo ganadores, nos hizo confiar en cada uno de nosotros y en conseguir cosas que a lo mejor algunos de nosotros no hubiéramos podido conseguir en otro equipo", dijo.



"Nunca me había tocado estar en un grupo así, en el que todos 'bancaran' (apoyaran) a muerte al entrenador, porque él hizo muchas cosas importantes en nosotros, más que hacernos ganadores en ciertas partes de nuestra carrera o en ciertas cosas, nos enseñó a ser mejores personas.



El defensa insistió en el efecto que dejará en el redil, la partida del "Pelado" por la puerta trasera.



"Matías logró una identidad de juego que no se tenía desde hace mucho tiempo, entonces obviamente le pega mucho al grupo, le pega a la afición, a lo que es la institución, pero bueno, yo la verdad no veo un motivo por el cual él tenga que salir", agregó.



Pereira reveló además, que el "Pelado" deseaba seguir a frente del equipo, pero bajo otras condiciones.



"Matías tiene mucho cariño sobre nosotros, él es un tipo al que la gente lo juzga porque trata de abrirse y habla con el corazón, pero él quería quedarse acá, eso era una realidad, pero obviamente también necesitaba el apoyo de la gente de arriba, a tener unos refuerzos, tener un plantel más completo para poder competir ante rivales que se están reforzando de buena forma. Más aún porque viene un Mundial de clubes, entonces él sabía lo importante que era tener un equipo bastante competitivo".



