Considera Morena coalición con el PT

Cd. Victoria, Tam.

Los partidos Morena y del Trabajo podrían ir en coalición a la jornada electoral del dos de junio, no obstante todavía habrá que esperar que el Comité Ejecutivo Nacional del primero de estos determine el proceso que habrá de seguir para la selección de sus candidatos a diputados locales, reveló el presidente del Consejo Estatal de Morena, José Antonio Leal Doria.

"Nosotros fuimos coaligados en el pasado proceso con el PES y con el PT, ahora lo del PES está en veremos puesto que todavía no se ha resuelto su situación, el PT es un partido que está vigente y a lo mejor vamos a ir en coalición".

Leal Doria aclaró que por lo pronto se encuentran descartadas alianzas con partidos como Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, aunque aclaró que su partido se encuentra abierto para revisar las solicitudes de exmilitantes emanados de todos los partidos políticos.

"Yo creo que en estos próximos días o semanas debe salir la convocatoria para el proceso interno que vamos a tener para elegir los candidatos".

Cabe mencionar que el calendario señala el 20 de enero como la fecha límite para que los partidos den a conocer sus procedimientos para la selección de candidatos, así como para la aprobación de convenios de coalición o candidaturas comunes ante el Ietam mientras que el período para precampañas se realizará entre el 20 de enero y el 18 de febrero.

Por otro lado dijo que el pasado proceso electoral dejó una estructura organizada que le permitirá al partido del Movimiento Regeneración Nacional contar recursos humanos para las etapas de campaña y defensa del voto, "es una estructura que funcionó en el 2017-2018 y que esperamos tener buenos resultados".

Finalmente agregó que "ya no vamos a tener el plus del candidato Andrés Manuel pero ahora sí vamos a tener el plus del presidente Andrés Manuel y que lo que hemos estado proponiendo ya está aterrizando y ya está dando de qué hablar en la ciudadanía porque ya se está aplicando".