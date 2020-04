Considera Briseño necesario Ascenso

El jugador de las Chivas, Antonio Briseño, conoce la división del Ascenso MX y considera necesaria la competencia sin límite de edad, luego de la inminente desaparición de la categoría para dar paso a la Liga de Desarrollo con futbolistas Sub 23.

"Es una situación muy rara, aquí en México estamos descubriendo siempre el hilo negro. No sé en qué países hagan que no haya ascenso. Y no me digan la MLS que tiene menos años y otro formato. Hay ligas como la argentina, la brasileña, la portuguesa con sus diferentes divisiones y sin límite de edad. Inglaterra, Francia, el que me digas", expresó Briseño.

"Yo estuve en el Ascenso (Juárez) y me sirvió muchísimo. No por decir que tenemos Liga de Desarrollo, para mí eso es la Sub 17 y Sub 20, y después de ese paso necesitan estar en una Liga sin límite de edad. Para mí, va ser muy grande dar el salto de Sub 23 a Primera División. (Los directivos) tendrán su razón, ellos son los que saben, y es difícil ver tantos trabajos que se van a perder".