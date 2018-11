Conserva exclusividad en Televisa

La periodista Mara Patricia Castañeda negó que se le haya quitado su exclusividad en Televisa, empresa en la que está al frente de la coordinación general de Televisa Espectáculos.

"No sé de dónde salió esa versión, además yo tengo planta, llevo 32 años en la empresa y además no he recibido ninguna llamada de ninguno de mis jefes para decirme algo", dijo a El Universal.

La periodista intuyó que tal vez, el hecho de estar involucrada completamente en la escritura de su próxima novela, así como el trabajo constante en su canal de Youtube con el formato de entrevistas "En casa de Mara" ha provocado comentarios pero hasta ahora ella sigue trabajando de lleno en todas estas cosas que le apasionan.

Incluso, señaló que este martes estaría en el evento de Televisa para presentar la historia "Amar a muerte".