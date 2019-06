Consejos financieros para los papás: administrar y fomentar ahorro

México.

Con motivo del Día del Padre este domingo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aconsejó 10 pasos para ser el mejorar papá del mundo.

Para ser "el mejor papá del mundo en 10 pasos", el organismo recomendó no gastar sin control ni deber dinero a todo el mundo. "Debes administrarte, tu hijo sabrá que cuidar el dinero es lo correcto".

En su publicación "Consejos para tu bolsillo", recomendó enseñar a los hijos aspectos básicos del dinero, como por ejemplo cuánto vale cada moneda que le das y para qué le alcanza, así como cuidar la tarjeta de crédito y hacerle saber que es dinero que tiene que devolverse.

Además no seas de esos padres que cumplen todos los caprichos a sus hijos, porque "crecerán creyendo que la vida es fácil", y cuando tu hijo pida algo, no decirle "no hay dinero", sino mejor enseñarle a ahorrar para alcanzar sus metas.

No hables mal de los que tienen más, los niños deben comprender que el dinero no determina la calidad de las personas, y en caso de que las cosas vayan mal económicamente, hablar con el menor y hacer hincapié en que las cosas van a mejorar y que puede ayudar ahorrando.

Si el niño recibe su "domingo", agrega, hay que procurar dárselo ese día para que aprenda a administrar su dinero en la semana, así como fomentar en los hijos los conceptos de ahorro y presupuesto.

Por último, el organismo aconsejó enseñarle la importancia de un seguro para proteger a sus familia en casos de una enfermedad o accidente.