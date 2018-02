Consejo del PAN avala a Mancera

Ciudad dee México

Con 15 votos en contra de los 326 consejeros nacionales del PAN que acudieron a la sesión extraordinaria, quedó avalada la lista de los candidatos plurinominales al Senado de la República.

Sin modificaciones, la lista quedó aprobada pese a que varios consejeros recriminaron que entre los tres primeros lugares esté el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien fue el tema central del debate entre los panistas.

El consejero Juan José Rodríguez Prats dijo que si bien no está de acuerdo en la postulación de Mancera, lo cierto es que la definición se llevó a cabo democráticamente, pero “nos arrollaron”.

Prats afirmó que la candidatura de Mancera es una “concesión” debido a la coalición Por México al Frente que se firmó, pero que eso tampoco significa que el partido esté dividido.

Marco Adame, consejero y exgobernador de Morelos, sostuvo que la candidatura del jefe de gobierno “no es una claudicación, sino un acto de inclusión” por el acuerdo de la coalición que incluye un Congreso plural.

“El PAN gana al postular a Miguel Mancera inclusión, no es un tema de simpatías, de construcción donde cada fuerza política impulsa la inclusión para llegar a acuerdos que permitan potenciar a la coalición y sacar adelante el cambio de régimen. No es esté un debate ideológico, no se debe confundir una decisión de inclusión con los principios como se ha hecho creer. No es un tema de pago ni de cuotas”, aseveró.

El consejero y senador José María Martínez indicó que la sesión del Consejo fue un “atraco ilegal”, debido a que violaron los estatutos, ya que no permitieron que los consejos estatales decidieran la lista.

“Además, no están considerando el impedimento legal que tiene Miguel Ángel Mancera, y así lo expusimos, el artículo 55 dice que los gobernadores, incluido el jefe de gobierno, no puede competir en su jurisdicción, y así se los expusimos”, externó.

Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del partido, añadió que el mismo caso de Mancera se replicará en el PRD, donde llevarán la candidatura de Xóchitl Gálvez para el Senado, cuando ésta simpatiza con Acción Nacional.

“Esto es un tema de inclusión porque se está proponiendo un nuevo régimen, un sistema semiparlamentario. Esperamos que Mancera valore y defienda el proyecto del Frente. Entiendo que otros partidos están haciendo el mismo esfuerzo, en el caso del PRD que llevará probablemente la candidatura de Xóchitl Gálvez”, externó.

ROMPE CORRAL IGNORADO

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, rompió con la dirigencia nacional del PAN y con el precandidato presidencial, Ricardo Anaya, por la lista de candidaturas al Senado por representación proporcional (plurinominal).

Corral Jurado expresó que no se prestará a una “simulación política”, aun cuando él ha sido un aliado en la construcción del Frente Ciudadano por México y de la candidatura de Ricardo Anaya.

“Es mi deber moral y político deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso de simulación política, no quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional”, expresó.

En un video difundido en redes sociales, el mandatario local arremetió señalando que el reducido grupo de cinco personas que ahora dirige al PAN, “está abusando” de la mayoría que tiene en los órganos del partido.

“Que conscientes de que tienen mayoría en la Comisión Permanente y en el Consejo Nacional, están decidiendo con una soberbia infinita como si ya estuvieran en el poder presidencial, les recuerdo que aún nos faltan ocho puntos porcentuales del puntero presidencial”, externó.

Confirma el proyecto de Gobierno de coalición

>El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, le dice sí al Frente Ciudadano por México y sí a la invitación del Partido Acción Nacional para ocupar un escaño en el Senado de la República siempre que sea una vía para cambiar el régimen de gobierno en el país.

>“El comunicado que ha lanzado el Frente confirma algo que me interesa, el Gobierno de coalición. Solamente ese es un proyecto que yo encabezaría”

>“Sí a la mesa y si la vía es el Senado, yo voy a tener una reunión con los dirigentes del frente, (porque) sé que es una decisión colegiada. El planteamiento es construyamos algo desde el poder legislativo para poder consolidar el Gobierno de coalición. Eso me entusiasma porque es un reto”, dijo en conferencia de prensa.

>Al ser cuestionado sobre qué día dejará el cargo el jefe de gobierno explicó que no se ha definido, pues la Capital tiene temas pendientes “En este momento en lo que estamos ocupados es en las tareas de verificación después del sismo”.

>Afortunadamente, explicó no hubo consecuencias que lamentar después del temblor de ayer que sacudió la capital.