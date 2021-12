Consejeros no quieren salir de su zona de confort: Carla Humphrey

Ciudad de México.- Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no quieren "salir de la zona de confort", tras la determinación de posponer la consulta de Revocación de Mandato.

"Creo que el INE, y (específicamente), los consejeros que llevan más tiempo (Lorenzo Córdova y Ciro Murayama) , pero hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana", dijo a Vicente Serrano, presentador de noticias del canal de YouTube Sin Censura.