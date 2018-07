Consejeros del INE se bajan el sueldo, si lo dice la ley

Ciudad de México

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que los consejeros electorales están dispuestos a "bajarse" el sueldo siempre y cuando quede establecido en la ley.

En conferencia de prensa luego de inaugurar el proceso de recepción de las constancias de mayoría de los 300 distritos, Córdova Vianello recordó que el año pasado los consejeros electorales decidieron disminuirse 10% su salario, que asciende a 174 mil pesos, pero fue invalidado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"El INE siempre ha ajustado sus decisiones presupuestales a lo establecido en la ley, siempre lo ha hecho, está ocurriendo hoy y va a ocurrir el día de mañana, lo que se establezca en términos de la ley, siempre invariablemente ha sido acatado por el Instituto Nacional Electoral. El año pasado planteamos una reducción de nuestros salarios que finalmente fue invalidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eso habla de la vocación y el compromiso democrático de quienes encabezamos el INE", dijo Córdova.

Este domingo, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que su salario mensual bruto será de 108 mil 248 pesos, es decir un millón 298 mil al año, 60% menos de lo que percibe actualmente el presidente Enrique Peña Nieto, 270 mil 620 pesos al mes, equivalentes a tres millones 247 mil pesos al año.

En este sentido, López Obrador llamó a todos, incluidos los miembros del Congreso y del Poder Judicial, a acatar el mandato legal que prohíbe a todo servidor público ganar más que el Presidente.

En este contexto, Córdova Vianello dijo que su institución planteará un presupuesto racional de acuerdo con las decisiones y facultades legales que tengan.

"Hay ciertos temas en los que el INE no va a especular, lo que no implica, no actuar digámoslo así, en el uso de los recursos, nosotros tenemos la facultad constitucional de expedir al año, más de 16 millones de credenciales que son el mecanismo para generar identidad a las y los mexicanos, eso tiene un costo, este año el costo del servicio de la credencial en México y en el mundo cuesta alrededor de 3 mil 800 millones de pesos, yo lo que digo es, nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo para racionalizar los recursos y somos siempre, y lo hemos sido, partidarios de la austeridad, sin que ello ponga en riesgo, por supuesto, las funciones que tenemos que ejercer", explicó.