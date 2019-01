Consagra el Papa Francisco altar de catedral en Panamá

Panamá, Panamá.

El Papa Francisco consagró ayer el altar de la restaurada Catedral Basílica Santa María La Antigua, ante decenas de feligreses que se dieron cita en el recinto religioso para uno de los actos más esperados como parte de su visita a este país.

Después de varios años de trabajos de restauración, la catedral abrió sus puertas este sábado al pontífice, quien realizó el ritual de consagración consistente en la unción del aceite en el altar y la colocación de un mantel que simboliza la victoria de Cristo.

Además fueron colocadas tres velas, vinculando la luz que es capaz de generar Jesús en medio de las tinieblas y se usaron flores blancas como símbolo de vida, mientras un coro entonaba cánticos.

El Papa colocó en el altar las reliquias de tres santos latinoamericanos: Santa Rosa de Lima, San Arnulfo Romero y San Martín de Porres; y del polaco San Juan Pablo II.

Durante la homilía que dirigió de pie, el líder de la Iglesia católica se refirió a la fatiga del camino de sacerdotes, consagrados, consagradas, miembros laicales. Pidió humildad y "estar atentos" a la fatiga que toca el mundo, esa que él llama "el cansancio de la esperanza".

"El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro: 'Dios mío, ¿por qué me has abandonado'", aseveró el pontífice, quien llegó el miércoles pasado para una visita pastoral a Panamá.