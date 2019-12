Conquistan mujeres la música

Taylor Swift fue nombrada como la Mujer de la Década por la revista Billboard, mientras que Billie Eilish fue elegida como la Mujer del Año por la misma publicación y Lizzo fue seleccionada como la Artista del Año por la revista Time.

Swift recibió el nombramiento por su evolución musical a lo largo de los últimos 10 años, pues mostró un cambio completo desde la publicación de su álbum Red, de 2012, a Lover, material que estrenó en agosto de este año, pasando por 1989 y Reputation.

TAQUILLERA

Taylor Swift también tuvo la gira más taquillera del 2018 con su Reputation Stadium Tour.

La intérprete también está inmersa en una disputa por recuperar los masters de sus primeros álbumes, luego de que Scooter Brown adquirió Big Machine Records, la que fuera su disquera desde el inicio de su carrera hasta 2018.

GRAN DEBUT

Billie Eilish fue elegida como la Mujer del Año por Billboard gracias al éxito de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lanzado en marzo.

La estrella de 17 años se consolidó en las listas de popularidad gracias a temas como "Bad Guy", además de que su gira mundial la llevó a sedes importantes como el Madison Square Garden de Nueva York y la Arena O2 de Londres; incluso se presentó en el Festival de Glastonbury en el Reino Unido y el Corona Capital, en México.

Lizzo fue reconocida como la Artista del Año por la revista Time, por el éxito de su música en Estados Unidos en el último año, aunque lleva 10 años de trayectoria artística.

ACLAMADA

La interprete de Truth Hurts ha sido aclamada por los editores en la publicación como la artista más emblemática del año.

En un artículo de portada , Lizzo fue elogiada por su actitud positiva y su mensaje de auto-empoderamiento.

Hablando con Time en una entrevista, Lizzo, cuyo nombre real es Melissa Jefferson, dijo que la fama pop había llegado después de años de pasar desapercibida.

"He estado haciendo música positiva durante mucho tiempo", explicó. "Entonces la cultura cambió. Hubo muchas cosas que no eran populares, pero que existían, como la positividad corporal, que al principio era una forma de protesta por los cuerpos gordos y las mujeres negras y ahora se ha convertido en algo comercial y de moda".