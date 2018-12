Conquista música india a YouTube

Nueva York, Estados Unidos.

Pero ninguna de esas megaestrellas se acerca a T-Series, una disquera y productora de cine india que tiene el canal de YouTube más visto en el mundo. Sus videos han sido vistos 53 mil millones de veces. El canal gana más de 100 mil suscriptores al día y está a punto de convertirse en el canal con más suscriptores en YouTube.



T-Series fue fundada a principios de los 80 por Gulshan Kumar como una operación de cintas de cassette. Ascendió de la emisión de grabaciones pirateadas a la producción de música para películas de Bollywood. Para mediados de los 90, la compañía era una parte central del panorama mediático de India, con subdivisiones en cine, televisión, bienes raíces e incluso pasta dental y detergente.



T-Series comenzó a publicar trailers y videos musicales de su catálogo en YouTube a fines del 2010, pero la mayor parte de India aún no estaba en línea.



El acceso a internet de India recibió un gran impulso en septiembre del 2016, cuando Reliance Industries gastó 35 mil millones de dólares para lanzar la primera red 4G de India, Reliance Jio, que ofrece datos y llamadas gratis a costos minúsculos.



La acción, combinada con el precio accesible de los teléfonos inteligentes, llevó la internet a más de 200 millones de personas.



En la época del lanzamiento de Jio, T-Series producía docenas de videos cada mes para sus 12 millones de suscriptores. Un año después, el número se había duplicado.



Actualmente, el canal tiene 70 millones de suscriptores, y sus videos promedian 6.5 millones de vistas cada uno.



Su canal de YouTube gana millones de dólares al año, de acuerdo con Socialblade, sitio de análisis de datos de YouTube.



Su estrategia ha sido proporcionar un hogar para el nivel superior de estrellas e inundar el mercado con contenido que incluye música en idioma regional y canciones religiosas.



Además del canal principal de Bollywood, T-Series tiene 28 canales más, cada uno orientado hacia una porción diferente de un país que habla docenas de dialectos.



"No tenemos más opción que liberar todo ese contenido", dijo Neeraj Kalyan, presidente de T-Series. "Cada contenido tiene su propia audiencia y, por lo tanto, casi nunca se canibaliza".



Y T-Series está encontrando un público no sólo en India sino también fuera del País; sólo menos de la mitad del tráfico de T-Series proviene de India. En el 2016, la compañía firmó un acuerdo de licencia con Amazon para estrenos de películas.



Kalyan espera cortejar a las poblaciones indias de todo el mundo y producir artistas crossover de Bollywood que puedan igualar el atractivo mundial que han tenido BTS de Corea del Sur o Bad Bunny de Puerto Rico.