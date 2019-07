Conquista Mad Cool

Madrid, España

Ante 40 mil espectadores, Rosalía se presentó en la apertura de la cuarta edición de Mad Cool 2019.

Hacia las 17:30 horas del miércoles, la gente llenó las instalaciones para disfrutar de actuaciones como el luminoso pop con sintetizadores de los británicos Metronomy, y la fusión coloreada con metales de The Cat Empire, así como The Amazons y The Gulps.

EN LA MIRA

No obstante, el foco estuvo centrado en la española, ya que, desde temprano, miles de personas buscaron un lugar frente al escenario principal para disfrutar de su voz.

La artista portó leggins cortos dorados y blusa de volantes y durante su show contó con dos coristas y un nutrido cuerpo de bailarinas vestidas de blanco.

"¡Madrid, me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión estar aquí!", exclamó en varias ocasiones, dentro de un espectáculo en el que "El Mal Querer" fue el tema más esperado.

INTERPRETÓ

SUS HITS

Además, interpretó "Di Mi Nombre", "Bagdad" y "Con Altura".

Al finalizar su actuación, la sueca Lykke Li se apoderó del escenario con un espectáculo de luces que puso el ambiente a títulos como "Bad Woman" y "I Follow Rivers", su ya viejo éxito internacional.

Finalmente, "Bring Me The Horizon" se escuchó pasada la medianoche.