Conquista Las Vegas

La residencia del grupo Aerosmith, Deuces Are Wild, en Las Vegas dio inicio el sábado por la noche. Con boletos agotados, el evento comenzó con una proyección de media hora que profundizó en la historia de la banda, acompañada de imágenes de antaño, así como anécdotas de la banda estadounidense.

El cantante Steven Tyler arrancó gritos en la multitud tras su aparición en el escenario del Park Theater del Hotel MGM.

El intérprete, de 71 años, se dirigió a una persona en el público que estaba sentado para que se pusiera de pie.

LOS PONE DE PIE

"¿Por qué diablos estás sentado? ¡Esto es Las Vegas!", dijo.

A través de un sistema de sonido L- ISA con certificación THX, la agrupación hizo un repaso musical de sus más grandes éxitos.

Durante el show interpretaron una versión de "Train Kept A-Rollin" de Tiny Bradshaw; luego tocaron clásicos de los 70, "Mama Kin", "Back in the Saddle", "Kings and Queens" y " Sweet Emotion ", " Hangman Jury " y en "Seasons of Wither".

La banda tendrá más de 30 presentaciones de Deuces Are Wild.