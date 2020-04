Conquista el delantero, Damián López la ´Bota de Oro´

Credito Fuente Origen

Damián López le hace honor a su apodo pues está convertido en un verdadero "Demonio" del área. El delantero de los Mineros Reynosa es el actual campeón de goleo en la categoría 2012 y sin duda uno de los mejores futbolistas infantiles que tiene esta frontera. Fueron 22 goles los que clavó en el torneo que recién terminó para conquistar su primera bota de oro en la Liga Municipal Universitaria de Futbol (LIMUFUT).

El "Demonio" también hizo de las suyas en el Torneo Estatal disputado en Tampico, donde fue el máximo rompe redes con 16 tantos.

Desde que nació el futbol es parte de su vida, ya lo traía en la sangre. Su papá, Rolando "Roly" López, jugó profesionalmente y él seguramente seguirá sus pasos.

El pequeño Damián es un futbolista muy rápido, tanto de piernas como de mente. Eso le permite estar siempre un paso adelante de sus rivales.

"Lo que más me gusta es que corro muy rápido y puedo mandar pases filtrados para mis compañeros y me gusta mucho que me manden centros para rematar de chilena o tijerita", comenta el niño de apenas 8 años de edad, quien ya piensa como grande.

Pero ser un demonio también tiene sus riesgos ya que cuando no lo pueden detener le llueven patadas.

"Me pegan pero yo me levanto y le sigo, creo que me dicen así "Demonio" porque una vez salí en el periódico y así me pusieron, a mi me gusta", afirma.

Domina el perfil derecho pero también le pega muy bien de zurda. Su ídolo es CR7 y trata de imitarlo no solo en los festejos sino hasta en los goles más complicados que el portugués ha metido.

"Las chilenas que hace Cristiano son las que más me gustan, ya metí un gol así, pero en McAllen metí uno que me gustó mucho, fue un tiro libre, le pegué al travesaño, rebotó y se metió al ángulo", explica con emoción.

Todos y cada uno de los goles que ha metido el "Demonio" López llevan dedicatoria especial para sus seguidores, porque vaya que se está haciendo cada vez más famoso, incluso ya tiene redes sociales.

"Se los dedico a toda mi familia, le mando saludos a mi abuela y a mis papás y a mis hermanitos, también a mi abuela Leonor, también a mi novia, se llama Abril", dice el "crack" de la Colonia Doctores, quien asegura que algún día meterá goles con la camiseta del América.