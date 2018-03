¡CONQUISTA ACAPULCO!

Del Potro quiere a Acapulco y Acapulco quiere a Del Potro.

El argentino coronó de la mejor manera su semana de romance con la afición del puerto, convirtiéndose en campeón del 25 Aniversario del Abierto Mexicano de Tenis 2018 después de vencer a un lesionado Kevin Anderson por un doble 6-4.

Una torre frente a otra torre. Los dos cerca de los dos metros de altura. El primer parcial fue totalmente para el de Tandil.

Una caída de Anderson a principios del segundo set mermó su nivel su juego. Tuvo que pedir al juez de silla que detuviera el encuentro para recibir asistencia médica. Volvió con un vendaje en la rodilla izquierda y las alarmas se prendieron por un posible abandono.

Lo demás fue cuestión de trámite. El argentino se encomendó a su potente servicio, que rebasaba los 200 km/h de velocidad.

Juan Martín del Potro no tuvo un camino de rosas para coronarse en el AMT. En su primer partido se enfrentó a su otro yo, personificado en David Ferrer, maestros del sacrificio; después superó a dos jóvenes promesas: con Dominic Thiem sufrió en el segundo set, pero a Alexander Zverev le impartió una clínica, no sólo de tenis sino también de educación y modales.

“Desde el comienzo hasta el final ha sido una semana fantástica. Me hicieron sentir que no estoy lejos de mi casa, siempre se necesita un poco de suerte también y me acompañó en todo el torneo.

“Es muy importante por la calidad de jugadores con los que me tocó jugar. Va a ser muy importante la copa”, comentó el nuevo rey de Acapulco.

No podía ser otro, el público está enganchado sentimentalmente con Juan Martín.

“¡Viva México, viva Argentina!”, rugió “Delpo”, con un sombrero de charro puesto.

El público le respondió con un clásico himno para el argentino “¡Oleee, Oleee, Oleee, Delpoo, Delpoo!”.