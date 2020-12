Conquista a televidentes

Ciudad de México.

El sexto y último episodio de la miniserie The Undoing, estrenado el pasado domingo, otorgó a la cadena televisiva HBO su mejor rating en más de un año, informó Variety.

"The Bloody Truth", como se titula el capítulo, logró una audiencia acumulada de 3 millones de personas en TV y servicios de streaming. Éste es el mejor número que ha tenido un programa de HBO desde julio de 2019, cuando se presentó el final de la segunda temporada de Big Little Lies, "I Want to Know". Ambas series cuentan con el mismo productor ejecutivo y guionista, David E. Kelly.

Además, el final de The Undoing superó en 42 por ciento al episodio anterior de la serie y en 168 por ciento al estreno, lanzado a finales de octubre. Es la única producción de HBO cuyo rating ha crecido con cada entrega.

El programa, protagonizado por Nicole Kidman y Hugh Grant, es un thriller sobre una pareja neoyorquina, ella una psicóloga y él un oncólogo, cuya relación se tambalea luego de un misterioso asesinato. Otros actores que participan son Édgar Ramírez, Rosemary Harris, Noma Dumezweni, Donald Sutherland y Noah Jupe.

La miniserie, dirigida por la danesa Susanne Bier (Después de la Boda), está basada en la novela de 2014 "You Should Have Known", de Jean Hanff Korelitz.