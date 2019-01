Conquista a México

Ciudad de México.





Portadora de vestidos que lanzaban destellos, entre luces que iluminaban y principalmente con la potencia de su voz, la soprano Sarah Brightman deslumbró la noche de el pasado sábado a la Arena Ciudad de México.

Con un show medido de forma precisa, la cantante encantó a las 17 mil 282 personas, cifra proporcionada por los organizadores, que se dieron cita en el recinto para disfrutar del talento de la artista Internacional.

BIEN ACOMPAÑADA

Flanqueada por un ejército musical de cerca de 60 personas entre orquesta, coristas y una banda, Brightman hizo que la multitud se rindiera a su talento desde que salió al escenario a las 21:13 horas, cuando inicio con las piezas "Gothica" y "Fleur Du Mal".

"Buenas noches, señoras y señores", saludó en español la cantante quien enamoró a sus seguidores con canciones de su repertorio, al igual que con covers cómo fueron "Hijo de la Luna" de Mecano y "Who Wants to Live Forever" de Queen.

OVACIONADA

Las respuestas fueron estallidos de aplausos, de un público que mantuvo siempre la vista en el escenario, pues las pantallas que están hasta arriba de la Arena estuvieron apagadas por indicación de la cantante para que el show fuera visto directamente.

AMA A SU PÚBLICO

"¡Los amo, los amo los amo!", dijo la cantante al ver al público ovacionarla de pie después de que entonara "Masquerade", "Phantom" y "Running", con los que comenzó a despedirse.

Después de que todos los invitados y músicos fueran aplaudidos, Brightman regresó al escenario para regalar tres canciones más que la hicieron lucir su talento, "Deliver Me", "Ave María" y "A Question of Honour", con las encendió los aplausos que se mantuvieron hasta las 23:40 horas.

Agradece en español

Sarah Brightman agradeció tres veces en español a su público, que se emocionó por las 30 canciones de la noche y los ocho cambios de ropa que lució.