Conquista 80 premios en el orbe

Ciudad de México.

Su ópera prima 'La jaula de oro' conquistó más de 80 premios en el orbe, incluyendo Cannes, así que era normal que su director, Diego Quemada-Díez, se quedara congelando ante una segunda película.

Pero afirma que ya lo superó y ahora en 'El dossier atlas', cuyo guion afina, contará la historia de una mujer indígena y su lucha contra megaproyectos extractivos.

"Es verdad que (el éxito) me tuvo bloqueado un tiempo y por eso no avancé, pero ya tengo un guion y creo la película nueva es muy diferente en muchas cosas, la protagonista es una mujer adulta y quiero a una no actriz", comenta el realizador.

El proyecto está basado en entrevistas y testimonios, sobre todo de mujeres indígenas y mestizas recolectadas en Latinoamérica y EU, quienes luchan contra todo lo que extrae cosas del suelo.

"Al final es un problema que pasa en toda América, en todas partes. La investigación la he hecho en entidades mexicanas y Guatemala, pero también en Colombia, Perú, Brasil, Honduras, son cosas destructivas con el medio ambiente y las comunidades", detalla Quemada-Díez.