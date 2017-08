Con pasión y precisión

Sus curvas son tocadas por muchos y deseadas por otros cuantos más, sin embargo, no muchos hombres tienen el talento, la paciencia, el conocimiento y mucho menos la creatividad que tiene Víctor Avendaño Flores, un hombre que literal, hace arte con sus manos.

Es originario de Poza Rica, Veracruz, pero ya está “regularizado”, como él mismo lo dice, pues tiene más de 20 años viviendo y trabajando en Reynosa, en un pequeño taller mecánico que combina con su principal y favorita fuente de ingresos: la fabricación de guitarras y de cualquier instrumento de cuerda, desde ukeleles, arpas, violines, guitarras, bajo sextos, guitarrones y hasta chelos.

Fue gracias a su padre que aprendió este oficio y por el cual le tomó amor a estos curvilíneos y melodiosos instrumentos que endulzan el oído de todo aquel que los escucha y lo que lo llevó a fabricar su primera guitarra a sus escasos nueve años.

Desde entonces, Víctor y su familia de esto viven; su trabajo es tan reconocido que artistas de la talla de Cornelio Reyna, Ramón Ayala, Juan Villarreal y otros muchos más de gran renombre, acuden y acudieron a él con frecuencia para que les fabrique sus guitarras con las más finas maderas y de diseños únicos y exclusivos.

Sus instrumentos han viajado a lo largo y ancho del mundo, han sido tocadas por grandes artistas, actuado para multitudes y algunas incluso, han regresado a él, como regalos invaluables por parte de estos personajes.

“Tengo mi clientela, ya no necesito ni anunciarme ni publicitarme, ya la gente me conoce y los músicos conocen mi trabajo, y cuando se les ofrece vienen a buscarme, ya sea para hacerles algo o para una reparación, lo que sea aquí lo hacemos”, platica Víctor, modestamente.

ELABORACIÓN Y COSTOS

Todo empieza con la “ojeada” de la madera, es decir, verificando que sea madera buena y que aguante los climas que se presentan en la ciudad, ya que explicó, no toda la madera aguanta el calor y la humedad de Reynosa, por lo que hay que saber distinguir la madera, debe ser especial, que no tenga nada de impurezas, que esté desflemada y que no tenga resina.

Después hay que irla preparando, cortando, realizando los moldes y ensamblando para darle la forma, según sea el instrumento que se va a fabricar.

En el caso de las guitarras, el primer molde a cortar es la tapa de enfrente, después se lija la madera y se pule; las orillas se hacen a base de una resistencia que se va moldeando a altas temperaturas

La fabricación de una guitarra puede tomarle desde cuatro o cinco días, siempre y cuando la madera sea local, de lo contrario, puede tomarle hasta 30 días.





EL PRECIO DE LOS ACORDES, $3,500, $4,500 un tololoche, $10 mil el contrabajo, $35 mil la guitarra más fina.